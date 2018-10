Air Caraïbes se mobilise contre le cancer du sein

Article publié le 30 octobre 2018 par David Dagouret

Le 29 octobre dernier, la compagnie française a participé à une journée de sensibilisation contre le cancer du sein.

À l’occasion d’Octobre Rose, Air Caraïbes s'est mobilisé aux côtés de l’association "Les Hôtesses de l’air contre le cancer" en proposant à ses passagers des vols transatlantiques, une journée de sensibilisation contre la maladie.

Les cabines des appareils d'Air Caraïbes ont été spécialement décorées aux couleurs d'octobre rose. Les têtières des sièges, les sets des plateaux repas, les gobelets et serviettes ont arborés le ruban rose pour sensibiler les passagers sur cette maladie.

Les personnels navigants commerciaux avaient épinglé à leurs vestes d'unifrome un petit ruban rose mais ils portaient également un foulard rose pour les femmes et une cravate rose pour les hommes. Les PNC ont également proposé durant les vols, la vente de bracelets roses au prix de 2 euros dont l’ensemble des recettes sera reversé à l’association "Les Hôtesses de l’air contre le cancer".

Air Caraïbes quant à elle reversera à l’Association l’intégralité des bénéfices de la compagnie sur les ventes d’articles détaxés réalisées à bord des 12 vols opérés ce jour-là.

Daphné Tournadre, Directeur PNC d’Air Caraïbes, déclare : "Nous avions une attente de nos équipages de pouvoir s’investir et apporter leur soutien à la cause d’Octobre Rose pour lutter à leur échelle contre le cancer du sein. Nous sommes fiers de cette mobilisation interne et de la solidarité autour de ce projet, et heureux de pouvoir matérialiser notre engagement par une contribution financière qui servira la Recherche."





