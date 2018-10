Airbus : L'A330-800 neo démarre enfin ses moteurs

Article publié le 27 octobre 2018 par David Barrie

A Toulouse, la version courte de l'A330neo a effectué son premier démarrage moteur. Le premier vol s'approche rapidement.

Après avoir été stocké pendant de longues semaines, le troisième et dernier avion d'essais de la famille Airbus A330neo a effectué son premier démarrage aujourd'hui samedi 27 octobre 2018 sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Comme à leurs habitudes, l'équipe des essais en vol d'Airbus a amené l'avion sur le site de Bikini et a allumé les deux Trent 7000 de Rolls Royce qui équipent cet appareil.

L'avion est immatriculé F-WTTO et porte le numéro de série 1888. C'est la version courte de l'A330neo. A l'heure actuelle, seuls Kuwait Airways (voir actualité) et Uganda Airlines (voir actualité) se sont engagés pour dix A330-800 en tout ; la version longue semble être plus populaire au sein des compagnies clientes, avec plus de deux cent cinquante commandes et intentions d'achat.

L'avion devrait prendre son envol d'ici une dizaine de jours. L'A330-800 neo peut voler sur quinze mille kilomètres avec deux cent cinquante-sept passagers à bord (répartis en trois classes). Il vient concurrencer le Boeing 787 dans ses deux versions les plus courtes.

