Airbus nomme un nouveau Directeur Général

Article publié le 10 octobre 2018 par David Dagouret

Guillaume Faury va succéder à Tom Enders en tant que Directeur Général d'Airbus.

Le 08 octobre dernier, le conseil d’administration d’Airbus a nommé Guillaume Faury futur Chief Executive Officer (CEO), Directeur Général d’Airbus. Actuellement Président d’Airbus Commercial Aircraft, Guillaume Faury (50 ans) succédera à Tom Enders (59 ans). Tom Enders continuera d’exercer la fonction de CEO jusqu’à l’Assemblée générale des actionnaires (AG), prévue le 10 avril 2019, au cours de laquelle la nomination de Guillaume Faury à la fonction de membre exécutif du Conseil d’administration sera soumise à l’approbation des actionnaires.

Tom Enders, CEO d’Airbus, a déclaré : "Guillaume est un excellent choix. Au cours de sa carrière, il a acquis une vaste expérience industrielle et aéronautique au sein et à l’extérieur d’Airbus. Avec ses valeurs fortes et son état d’esprit international, Guillaume représente la nouvelle génération de leaders dont Airbus aura besoin dans les dix prochaines années. Il sait qu’il peut compter sur moi pour assurer une transition harmonieuse."

Guillaume Faury a exercé plusieurs fonctions de top management au sein d’Eurocopter entre 1998 et 2008, tout d’abord dans l’ingénierie et les essais en vol, avant de devenir Exécutif Vice-Président des Programmes commerciaux, puis Exécutif Vice-Président exécutif pour la Recherche & Développement. Il a rejoint Peugeot S.A. en 2009, où il occupait la fonction de Vice-Président exécutif pour la Recherche & Développement et siégeait au Directoire. En mai 2013, Guillaume Faury fait son retour chez Airbus pour prendre la direction de la Division Airbus Helicopters, avant d’être nommé Président d’Airbus Commercial Aircraft début 2018.

Guillaume Faury a déclaré : "Je suis très honoré d’avoir été choisi par le Conseil d’administration pour diriger cette entreprise extraordinaire. Je me réjouis à la perspective de relever ce nouveau défi avec passion et enthousiasme, en m’appuyant sur les compétences et l’engagement exceptionnels de tous les employés d’Airbus à travers le monde. Au cours des prochains mois, je continuerai à assumer pleinement la direction des activités Avions commerciaux et à déployer tous les efforts nécessaires pour satisfaire nos clients et assurer la transition avec la prochaine génération de leaders. "





Liens commerciaux

Sur le même sujet