Boeing inaugure une usine en Europe

Article publié le 27 octobre 2018

Le constructeur américain a inauguré son premier site de production en Europe et semble vouloir venir à Toulouse.

Le 25 octobre dernier, Boeing a organisé une cérémonie à Sheffield au Royaume-Uni pour l'inauguration de son premier site de production en Europe. l'usine Boeing à Sheffield produira des systèmes de commande destinés aux avions commerciaux de type B737 et B767. Les pièces qui seront fabriqués sur ce site seront expédiées au site d'assemblage Boeing à Portland aux Etats-Unis.

Boeing a investi près de 40 millions de livres sterling dans l'usine de Sheffield qui couvre une superficie au sol de 6 200 m². Dans cette usine sera produit près de 100 composants pour les systèmes de commande destinés au bord de fuite des ailes des appareils B737 et B767. L’équipe actuelle de Boeing Sheffield compte 52 employés, dont des mécaniciens expérimentés, des ingénieurs et plus de 20 apprentis.

Jenette Ramos, Senior vice-président, en charge des opérations et de la chaîne de fournisseurs de Boeing : "Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour le large soutien qu’ils ont apporté à la nouvelle usine de fabrication avancée construite par Boeing au Royaume-Uni. C’est un fabuleux exemple de la façon dont nous sollicitons des talents du monde entier pour offrir davantage de valeur à nos clients. Avec Boeing Sheffield, nous nous appuyons sur nos relations de longue date, ainsi que sur l’expertise manufacturière de la région, pour améliorer notre système de production et continuer à connecter, protéger, explorer et inspirer l’innovation dans l’industrie aéronautique."

Le constructeur américain, Boeing, semble vouloir conquérir le continent européen. En effet, des informations circulent depuis quelques jours sur l'arrivée de Boeing en France et plus précisément à Toulouse, ville du constructeur Airbus. Après l'investissement de Sheffield, Boeing aurait fait l'acquisition d'une société spécialisée dans l'aéronautique présente dans la ville rose. L'investissement de Boeing pour l'acquisition de KLX serait estimée à près de 4.25 milliards de dollars.

Précisons que Jean-Marc Fron, le directeur général de Boeing France avait déclaré au journal "La Dépêche" : "Boeing est plus ouvert que par le passé dans sa politique de sous-traitance. Nous cherchons les meilleurs et la région toulousaine est bien dotée."





