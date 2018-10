Cathay Pacific nomme un nouveau directeur France et Benelux

Article publié le 18 octobre 2018 par David Dagouret

Will Kerr-Muir a été nommé directeur France et Benelux chez Cathay Pacific.

Will Kerr-Muir, 31 ans, de nationalité anglaise, a rejoint les équipes de Cathay Pacific en France en août dernier au poste de Directeur en remplacement d’Edward Coles-Gale qui a pris de nouvelles responsabilités au siège à Hong Kong.

Après un diplôme en langue chinoise obtenu à l’université de Cambridge, il a évolué dans le secteur de l’immobilier au sein du Groupe Swire à Hong Kong puis à Pékin. Il rejoint Cathay Pacific en 2014 où il a exercé plusieurs fonctions entre Hong Kong et Bahreïn. Son dernier poste était Passenger Network Manager Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, basé au siège de la compagnie.

Will Kerr-Muir a déclaré : "Je suis heureux de venir m’installer en Europe pour prendre la responsabilité des marchés France et Benelux. C’est un privilège de rejoindre une équipe professionnelle qui œuvre quotidiennement à la réussite et au développement de la compagnie, faisant de Cathay Pacific le premier transporteur de choix pour voyager vers Hong Kong, la Chine, l’Asie et au-delà."





