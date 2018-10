Delta reçoit son premier Airbus A220

Article publié le 26 octobre 2018 par David Dagouret

Delta devient ainsi la première compagnie américaine à recevoir l'Airbus A220.

Une cérémonie a eu lieu, aujourd'hui, vendredi 26 octobre pour la livraison du premier Airbus A220 à la compagnie américaine Delta Air Lines. La livraison de l'appareil s'est déroulée à Mirabel dans la banlieue de Montréal au Québec, en compagnie des représentants de Delta, Airbus et Bombardier.

L'Airbus A220 aux couleurs de Delta Air Lines devrait rentrer en service au début de l'année 2019. Delta devient la première compagnie américaine à recevoir ce type d'appareil et la quatrième au monde après Air Baltic, Swiss et Korean Air. Delta Air Lines a commandé un total de 75 Airbus A220 précédemment connu sous le nom de Bombardier C Series.

L'aéronef est un A220-100 soit le plus petit de la série, il est immatriculé N101DU, msn 50020.

Ed Bastian, Chief Executive de Delta a déclaré : "C'est avec une grande fierté que nous réceptionnons notre premier A220-100, cet avion exceptionnel. Nous avons de grands projets pour notre flotte d'A220 et nous sommes convaincus que les clients et les employés de Delta apprécieront tout particulièrement l'expérience de vol offerte par cet avion profondément moderne et efficient. Nous attachons de l'importance à nos partenariats de longue date avec Airbus et Bombardier et sommes reconnaissants de l’excellent travail de conception et de fabrication réalisé par l'équipe ici à Mirabel."

Guillaume Faury, Président d’Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Au sein d'Airbus, nous nous attachons à fournir à nos clients les bons produits sur un marché qui a besoin d'avions modernes, efficients et confortables – et le remarquable A220 tient certainement ses promesses. Lorsqu'une grande compagnie comme Delta met en service un nouvel avion comme plate-forme de ses services passagers d’exception, l'ensemble de l'industrie le remarque. L'équipe A220 apprécie la confiance que la famille Delta place dans cet avion d’excellence né au Canada."





