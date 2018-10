Finnair lance une liaison entre Helsinki et Lyon

Article publié le 12 octobre 2018 par David Dagouret

La compagnie finlandaise, lancera sa liaison directe entre Lyon et Helsinki dès le 11 décembre prochain.

Les responsables de la compagnie finlandaise ont fait le déplacement à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour annoncer le lancement d'une ligne directe entre Lyon et Helsinki.

La ligne sera lancée dès le 11 décembre prochain, à raison de deux vols hebdomadaires (les mardis et samedis) en Embraer 190 configuré en deux classes pouvant accueillir 100 passagers, 12 en classes affaires et 88 en classe économique.

Javier Roig, Directeur France & Europe du Sud chez Finnair, a déclaré : "Il était important pour moi et mon équipe de venir ici, à Lyon, rencontrer les acteurs du tourisme régional et les médias pour présenter cette nouvelle ligne. Nous sommes ravis de venir offrir une nouvelle alternative aux habitants de la région pour rejoindre la Finlande mais pas uniquement. Via notre hub d’Helsinki, nos passagers pourront facilement se rendre dans les pays du Nord de l’Europe ou dans l’une de nos destinations asiatiques. Nous leur offrons un véritable confort de voyage et une ambiance nordique unique à bord de nos appareils. Au plaisir de retrouver les Lyonnais et habitants de la région Rhones-Alpes sur nos lignes à partir du 11 décembre prochain !"





