Japan Air Commuter prend livraison de son premier ATR 72-600

Article publié le 29 octobre 2018 par David Dagouret

La compagnie japonaise a aujourd'hui son premier ATR 72-600.

Japan Air Commuter Co. Ltd (JAC) a pris livraison aujourd’hui de son premier ATR 72-600, suite à la conversion en juin de l’une de ses commandes portant préalablement sur un ATR 42-600. L’appareil est configuré avec 70 sièges.

Hiroki Kato, Président de Japan Air Commuter, a déclaré : "Les performances de la flotte d’ATR dont nous disposons ont été très satisfaisantes, et l’acquisition d’un ATR 72-600 permettra une plus grande flexibilité opérationnelle, en adaptant plus efficacement nos capacités à la demande. Cet appareil, offrant à la fois l’une des cabines les plus modernes du marché de l’aviation régionale et un excellent rapport coût-efficacité, nous permet de proposer le niveau de confort élevé qu’attendent nos passagers."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a quant à lui déclaré : "Suite au succès de l’introduction de l’ATR 42 au Japon l’année dernière, il n’a pas de meilleure preuve de la qualité de nos avions que de voir à présent l’ATR 72-600 prêt y à voler également. Véritable clé d’une connectivité essentielle pour tous les pays du monde, l’aviation régionale favorise la croissance touristique et dynamise les économies locales. Nous avons hâte de voir notre appareil transporter des passagers locaux et internationaux au Japon, à l’occasion des grandes manifestations sportives qui se tiendront dans les années à venir, tout en continuant à desservir l’archipel sur le long terme. "

Liens commerciaux

Sur le même sujet