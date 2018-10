Kuwait Airways commande des A330neo

Article publié le 16 octobre 2018 par David Dagouret

La compagnie du Koweït et Airbus ont signé un contrat pour l'acquisition de huit A330-800.

Kuwait Airways, la compagnie nationale de l'Etat du Koweït, a signé un contrat d'achat portant sur huit A330-800.

Ce contrat a été signé par Yousef Al-Jassim, Président de Kuwait Airways, et Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus, au siège social d'Airbus à Toulouse.

Yousef Al-Jassim, Président de Kuwait Airways a déclaré : "L'A330-800 s'intégrera sans problème dans nos plans de croissance et d'expansion de notre flotte. La rentabilité opérationnelle et les performances inégalées de cet avion, ainsi que son confort passager hors pair dans sa catégorie en font un bon investissement. Nous sommes convaincus que l'A330-800 saura nous aider à être réellement compétitifs sur notre réseau de lignes en pleine expansion. Nos relations avec Airbus s'étendent au-delà de l'acquisition d'appareils et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration dans les domaines techniques."

Le carnet de commandes de la compagnie nationale du Koweït compte également des A350 XWB et des appareils de la famille A320neo. Les livraisons de ces nouveaux appareils Airbus débuteront en 2019.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus a déclaré pour sa part : "Nous sommes ravis que Kuwait Airways ait choisi l'A330-800 pour le développement de sa flotte. L'A330-800 accompagnera les liaisons à forte densité de trafic de la compagnie et développera davantage son réseau long-courrier. L’A330-800 complète parfaitement l'A320neo et de l'A350 XWB, et offre un niveau élevé de similarité technique et opérationnelle, d’une rentabilité opérationnelle inégalée et d’une expérience passager incomparable."





