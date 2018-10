L’avion Global 7500 obtient la certification de type de Transports Canada

Article publié le 1 octobre 2018 par David Dagouret

Le nouveau biréacteur d'affaires de Bombardier rentrera en service avant la fin 2018.

Bombardier Avions d’affaires a annoncé le 28 septembre, que le Global 7500 a reçu la certification de type de Transports Canada, ce qui ouvre la voie à son entrée en service cette année. La certification par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et par l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) devrait suivre sous peu.

L’avion Global 7500 a accumulé plus de 2 700 heures de vol depuis le début du programme d’essais en vol en novembre 2016.

François Caza, vice-président du Développement de produits et ingénieur en chef pour le secteur aéronautique de Bombardier Inc a déclaré : "Les performances et les fonctionnalités de cet avion phare de sa catégorie témoignent de l’expertise et du dévouement uniques de notre équipe de développement de produits hautement qualifiée. Pendant le processus de certification, l’équipe a validé de façon concluante toutes les exigences des clients et de la réglementation pour produire un avion hautement intégré de dernière génération, offrant le plus haut niveau de sécurité qui répond aux besoins de nos clients ou qui les dépasse."

L’avion Global 7500 affiche une autonomie de 7 700 milles marins, il peut relier New York à Hong Kong, et Singapour à San Francisco sans escale.

