Manta Air achète deux ATR 72-600

Article publié le 23 octobre 2018 par David Dagouret

La nouvelle compagnie aérienne maldivienne débutera ses opérations avec deux ATR.

Manta Air, la nouvelle compagnie aérienne intérieure de la République des Maldives, a fait l’acquisition de ses deux premiers ATR 72-600 par l’intermédiaire de Nordic Aviation Capital (NAC). Le premier appareil entrera en service en novembre 2018, tandis que le second devrait rejoindre la flotte de Manta Air avant la fin de l’année.

Ils opèreront dans un premier temps depuis l’aéroport international Velana, principal aéroport du pays, à destination de trois autres aéroports : Kudahuvadhoo sur l’atoll de Dhaalu, Dharavandhoo sur l’atoll de Baa et enfin Thimarafushi sur l’atoll de Thaa.

Edward Alsford, Directeur Général des Opérations de Manta Air, a déclaré : "Manta Air est une nouvelle compagnie aérienne intérieure très prometteuse basée dans la République des Maldives. Notre mission est de faire des voyages en avion une expérience agréable et facile en veillant à l’application et au maintien des normes les plus strictes en matière de sécurité. Nous allons prochainement mettre en service deux ATR 72-600 flambant neufs dans notre archipel. Ceci démontre notre attachement aux normes les plus exigeantes, ainsi que notre engagement à offrir les meilleurs niveaux de services à nos passagers. Ces turbopropulseurs offrent les cabines les plus modernes et les plus confortables du marché. Manta Air a pris la décision inhabituelle de supprimer une rangée de sièges afin d’offrir à nos passagers davantage d’espace au niveau des jambes, tant en classe économique qu’en classe affaires".





Martin Møller, Président de NAC, a quant à lui déclaré : "Nous sommes heureux de voir notre premier ATR 72-600 entrer en service aux Maldives et ainsi contribuer au développement de la connectivité aérienne dans cette région. Les ATR 72-600 répondent parfaitement aux exigences des liaisons court-courrier en termes de coûts d’exploitation réduits, de confort et de capacité à décoller et à atterrir sur de petits aérodromes".

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a ajouté : "C’est une occasion très spéciale que de participer au lancement d’une nouvelle compagnie aérienne telle que Manta Air. Leur choix souligne la confiance portée dans l’ATR 72-600 en tant qu’avion le plus adapté pour leurs opérations quotidiennes aux Maldives. Il démontre une fois de plus l’intérêt que présente l’ATR pour les compagnies aériennes, en leur permettant de relier les communautés insulaires tout en profitant de coûts d’exploitation et d’un confort inégalés".

Liens commerciaux

Sur le même sujet