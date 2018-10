Qatar Airways a converti 5 A350-900 en A350-1000

Article publié le 2 octobre 2018 par David Dagouret

Le 1er octobre 2018, la compagnie qatarie a signé un contrat avec Airbus pour convertir 5 Airbus A350-900 en A350-1000.

Qatar Airways a converti cinq A350-900 actuellement en commande en A350-1000 de plus grande capacité. La compagnie qatarie a commandé à l'heure actuelle 42 Airbus A350-1000. Le fuselage de l'A350-1000 est sept mètres plus long que celui de l'A350-900 et peut accueillir 44 sièges de plus dans la configuration cabine de Qatar Airways. Qatar Airways exploite actuellement 30 Airbus A350-900 et trois A350-1000.

Akbar Al Baker, Chief Executive de Qatar Airways Group a déclaré : "Qatar Airways se réjouit d'avoir transformé sa commande précédente de cinq A350-900 en version A350-1000, lancée plus récemment.Depuis la réception du premier A350-1000 au monde en février 2018, nous sommes très satisfaits des performances de l'avion, ce qui nous a incités à faire évoluer notre commande initiale. L'A350-1000 est un complément précieux à notre flotte et a été très bien accueilli par nos passagers qui apprécient les niveaux sans précédent de confort et de technologie de cet avion de nouvelle génération."

Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft a quant à lui déclaré : "Depuis leur mise en service, les appareils de la famille A350 ont fait preuve d’une régularité technique et d’une efficience remarquables. Nous nous réjouissons de voir notre client de lancement Qatar Airways nous renouveler sa confiance avec l'A350-1000. Qatar Airways jouit d’une renommée pour ses standards d'excellence et nous sommes heureux que l'A350-1000 réponde à ses attentes. Les qualités de cet appareil en font l’avion idéal pour renforcer aisément la capacité des lignes long-courriers en plein essor de la compagnie tout en offrant un confort sans précédent."





