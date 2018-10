Ryanair lance une liaison Nantes - Naples

Article publié le 1 octobre 2018 par David Dagouret

Dès l'été 2019, la compagnie low-cost lancera sa nouvelle ligne de Nantes à Naples.

Ryanair a annoncé le 25 septembre dernier, le lancement d'une nouvelle ligne entre Nantes et Naples en Italie. Cette ligne sera opéré avec un service hebdomadaire dans le cadre du programme d’été 2019 de Ryanair.

Hélène Bégasse de Ryanair a déclaré : "Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne au départ de Nantes vers Naples en Italie avec un service hebdomadaire dans le cadre de notre programme d’été 2019. Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, nous mettons des sièges en vente à partir de seulement 14.99€ pour voyager en septembre et en octobre et disponibles à la réservation jusqu’à jeudi minuit (27 sept.). Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite."





