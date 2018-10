Safran dévoile le moteur électrique ENGINeUS

Article publié le 23 octobre 2018 par David Dagouret

Ce moteur sera destiné aux aéronefs hybrides et électriques.

Safran a présenté pour la première fois aux professionnels de l’aéronautique un moteur électrique issu de sa gamme ENGINeUS, destinée aux aéronefs hybrides et électriques de demain, lors de la convention annuelle de la National Business Aviation Association (NBAA).

Le moteur ENGINeUS 45 a une puissance continue de 45kW. Il intègre une électronique de contrôle dédiée, dont le rendement est supérieur à 94%. Il dispose d’un excellent ratio puissance / poids de 2,5kW / kg à 2500 tours / minute. La ligne de produits ENGINeUS se composera à terme d’une gamme de puissances électriques allant jusqu’à 500 kW.

Le moteur exposé a été testé et validé sur les bancs d’intégration électrique de Safran pour confirmer ses performances. Safran a également testé au sol quatre de ces moteurs électriques sur un système hybride-électrique complet de propulsion distribuée, représentatif des exigences des aéronefs hybrides et électriques.

Hervé Blanc, directeur général de la division spécialisée en systèmes et moteurs électriques chez Safran Electrical & Power a déclaré : "Nous sommes fiers de présenter cet équipement de pointe aux performances aéronautiques de haut niveau d’un point de vue électromagnétique, thermique et mécanique. Avec cette gamme de moteurs, nous prenons un virage stratégique majeur sur le développement d’aéronefs VTOL1 et STOL2, ouvrant des marchés prometteurs pour Safran."

