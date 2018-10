Safran inaugure un nouveau site à Hambourg

Article publié le 15 octobre 2018 par David Dagouret

Ce site est dédié à l'intégration de nacelles pour l'Airbus A320neo.

Le nouveau site de Safran Nacelles, dédié à l’intégration de la nacelle de l’Airbus A320neo, a été inauguré le 11 octobre dernier, par Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran, en présence de Klaus Richter, Directeur des Achats d’Airbus et de Cédric Goubet, Président de Safran Nacelles.

Safran a investi près de dix millions d’euros dans cette usine de 8 000 mètres carrés conçue en appliquant les meilleures pratiques d’organisation industrielle issues du Lean Manufacturing. Elle emploie aujourd’hui près de 70 salariés qualifiés et comptera une centaine de collaborateurs d’ici 2020. Cette usine est notamment dotée d’équipements industriels répondant aux enjeux de cadences de production élevées. Il est prévu, d’ici 2020, d’y assembler et intégrer 400 nacelles par an sur les moteurs LEAP-1A de CFM International qui équipent l’Airbus A320neo. Tous les composants de la nacelle- entrée d’air, capot moteur, inverseur de poussée et système d’échappement - sont assemblés sur ce site puis peints avant d’être intégrés au moteur. Les ensembles propulsifs sont ensuite réceptionnés par les compagnies aériennes clientes avant d’être livrés à la ligne d’assemblage final d’Airbus à Hambourg.

L’inauguration de ce site intervient à l’occasion de la livraison du 200ème ensemble propulsif LEAP-1A à Airbus depuis Hambourg.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré : "Je suis heureux d’inaugurer cette nouvelle usine, pleinement insérée dans le pôle aéronautique de la région de Hambourg, qui prouve son efficacité opérationnelle depuis le démarrage de la production. Cet investissement en Allemagne démontre la volonté de Safran d’être au plus proche de son client Airbus et de s’ancrer durablement dans la région avec des capacités industrielles importantes et une main d’œuvre qualifiée."

