Safran lance PowerCare

Article publié le 25 octobre 2018 par David Dagouret

PowerCare est une offre de services de maintenance des groupes auxiliaires de puissance des jets d'affaires.

Safran Power Units annonce la commercialisation de Safran PowerCare, une nouvelle offre de services de maintenance pour les groupes auxiliaires de puissance (APU) qui équipent les jets d'affaires.

PowerCare, dont le premier client est l’avion d’affaires Bombardier Global 7500, est une gamme de plans d'entretien et de maintenance, adaptés aux besoins des opérateurs d'avions d'affaires.

PowerCare permettra la maintenance, programmée ou non, des groupes auxiliaires de puissance et de leurs composants, pièces et main-d'œuvre comprises.

PowerCare intègre également un bulletin de service, l'accès à de la documentation technique, la priorité à la location et des remises. une service PowerCare Premium sera disponible et proposera un niveau de services supérieur incluant le transport, la couverture des dégâts causés par un corps étranger (FOD) et le dossier de certification de l’équipementier d’origine en cas de revente de l'appareil.

Laurent Le Foll, Directeur commercial et support clients de Safran Power Units a déclaré : "PowerCare apportera de la valeur ajoutée aux clients de Safran Power Units. PowerCare représente en effet l'offre de services dédiée aux groupes auxiliaires de puissance la plus complète du marché des jets d'affaires. À travers ce plan global de protection et de maintenance, la société confirme sa volonté d'offrir un niveau de support maximal sur ce marché."

