Singapore Airlines lance le vol le plus long du monde

Le 11 octobre 2018, la compagnie singapourienne relancé sa ligne directe entre Singapour et New York devenant ainsi le vol commercial le plus long au monde.

Singapore Airlines a relancé sa ligne directe entre Singapour et New York 11 octobre dernier. L'Airbus A350 ULR (Ultra Long Rang) immatriculé 9V-SGB, msn 223 a décollé le 11 octobre à 23h37 (heure locale) et est arrivé à l’aéroport international de Newark liberty à 05h29 (heure locale). Le vol SQ22 entre Singapour et Newark a duré 17 heures et 52 minutes, la distance parcourue a été de 15 344 kilomètres.

Cet liaison sera exploitée par Singapore Airlines, trois fois par semaine le lundi, jeudi et samedi jusqu'au 18 octobre prochain où la liaison deviendra quotidienne avec la mise en service d'un autre Airbus A350-900 ULR.

Le vol SQ22 a enregistré des conditions optimales de vol et il n'a duré que 17 heures 52 minutes. Normalement et selon le vent, ce vol SQ22 pourrait atteindre une durée de vols entre 19 et 20 heures.

De nombreuses personnes s’interrogent sur la capacité à rester 19 heures dans un avion mais il faut précisé que l'A350-900 ULR a une configuration cabine spéciale. En effet, la cabine de l'A350-900 ULR de Sinagpore Airlines n'a pas de classe économique classique. La cabine a été configurée en deux classes pouvant accueillir seulement 161 personnes, 67 en classe affaire et 94 en Premium Economie.

Le vol retour quant à lui, a décollé de l'aéroport de Newark Liberty à 11h08 (heure locale) où Aeroweb-fr.net était présent pour l'événement. L'appareil a atterri à l'aéroport de Singapour Changi à 16h44 (heure locale) après plus de 17 heures 30 de vol.

Singapore Airlines a commandé un total de sept Airbus A350-900 ULR et est le client de lancement de ce modèle. L'appareil sera également utilisé pour les vols sans escale entre Singapour et Los Angeles qui seront lancés dès le 2 novembre prochain ainsi que sur la liaison existante entre Singapour et San Francisco.

