Vueling aspire à devenir la première low-cost européenne

Article publié le 27 octobre 2018

Le 25 octobre dernier, la compagnie espagnole a présenté "Vueling For You" un plan de développement de 70 millions d'euros.

Vueling, la compagnie low-cost du groupe IAG (British Airways et Iberia) a convié la presse française à Barcelone pour présenter "Vueling For You" un plan de développement de la compagnie pour devenir la première compagnie européenne de l'expérience client dès 2023.

C'est dans le centre de Barcelone, que Calum Laming Chief Customer Officer de Vueling, a présenté ce projet appelé "Vueling For You". Ce plan de Vueling se décline en quatre phases jusqu'en 2023 au cours desquelles seront développés de nombreux amélioration au sein du service dénommé "Customer Journey".

Pour ce faire, la compagnie examine toutes les phases clés pour les clients : achat, transit dans l'aéroport (ou phase de pré-vol), expérience à bord (ou phase de vol) et la relation client (phase post-vol). Au total, plus de soixante projets sont en cours de réalisation. La prochaine phase pour la compagnie espagnole est la phase de numérisation, au sein de laquelle divers projets clés seront développés, tels que l’installation du Wi-Fi dans tous les avions de la flotte, le processus de numérisation du Call Center, le lancement d’une version améliorée du chatbot sur les applications mobiles ou le lancement d’un web-chat afin que les clients puissent être accompagnés au cours du processus d’achat.

Précisons que Vueling avait déjà présenté au début du mois sa nouvelle offre de produits comprenant de nouveaux tarifs - TIMFLEX et FAMILY ainsi que sa nouvelle offre de sièges qui font éaglement partis de ce projet (voir actualité).

Vueling a prévu un investissement de plus de 70 millions d’euros entre 2017 et 2023 dans son plan pour les clients, avec pour objectif d’améliorer les processus et les services dans les aéroports, l’expérience à bord et la relation client.

Calum Laming, Chief Customer Officer de Vueling a déclaré : "Vueling For You est l’un des projets les plus ambitieux et stratégiques que nous ayons lancé, mais aussi l’un des plus excitants. Notre volonté est de gagner la confiance de nos clients et de devenir leur compagnie de référence, avec la meilleure expérience client dans le secteur des low-cost européens. Pour cela, nous nous sommes fixé un objectif : l’année 2023."





