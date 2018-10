Vueling officialise son premier Airbus A320neo

Article publié le 1 octobre 2018 par David Dagouret

Le 27 septembre, la compagnie espagnole a présenté officiellement son nouvel appareil lors d’une conférence de presse à Barcelone.

Vueling, compagnie low-cost du groupe IAG, a présenté son premier Airbus A320neo. La présentation de ce nouvel appareil a eu lieu, jeudi dernier à Barcelone, lors d’une conférence de presse.

L’appareil qui a était présenté, est immatriculé EC-MZT, msn 8181. Il s'agit du premier des 47 Airbus A320neo que Vueling a commandés.

David García Blancas, Directeur commercial général chez Vueling a également présenté les nouveaux tarifs de la compagnie ainsi qu’une nouvelle offre de sélection de sièges.

Ainsi, la nouvelle offre TIMEFLEX a été conçue pour les clients en voyage d’affaires qui ont la possibilité de changements (illimités et gratuits).

La seconde nouveauté est le tarif FAMILY, pour les passagers qui voyagent avec des enfants. Ce nouveau tarif inclut un bagage à main allant jusqu’à 10kg, une valise en soute pesant jusqu’à 23kg, et des sièges à côté pour tous les membres de la famille. De plus, dans le cas où la famille voyage avec des enfants de moins de 2 ans, elle pourra profiter de l'embarquement prioritaire et d’un comptoir exclusif dans certains aéroports sélectionnés.

En plus des nouveaux tarifs, Vueling continue d’offrir les tarifs BASIC, permettant d’emporter un bagage à main jusqu’à 10kg et les tarifs OPTIMA incluant la sélection du siège, un bagage à main jusqu’à 10kg, et un bagage en soute jusqu’à 23 kg.

Concernant les classes, Vueling a créé la marque SPACE, proposant les catégories suivantes :

Space One : il s’agit de la première rangée de sièges, permettant aux passagers de profiter de 20% d'espace supplémentaire. Space One comprend également un embarquement prioritaire pour accéder à l'avion. Le prix moyen de cette offre est de 16 €.

Space Plus : il s’agit des sièges situés entre les rangées 2 et 4, ayant 10% d'espace supplémentaire entre chaque siège. Comme Space One, ce tarif comprend également l’embarquement prioritaire dans l’avion. Le prix moyen de cette offre est de 13 €.

Space : il s’agit sièges compris entre les rangées 12 et 14 ayant 20% d'espace supplémentaire. Il s’ agit des sièges situés aux niveaux des issues de secours. Le prix moyen de cette offre est de 12 €.

David García Blancas, Directeur commercial général chez Vueling a déclaré : “Les besoins de nos clients changent, ainsi nos produits doivent également suivre ces changements. La rénovation et le lancement de nouvelles offres, ainsi que la démocratisation de nos meilleurs sièges sont nos réponses aux demandes actuelles de nos clients lorsqu'ils voyagent.”

