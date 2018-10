Zunum Aero choisit Safran Helicopter Engines pour son nouvel avion commercial hybride électrique

Article publié le 10 octobre 2018 par David Dagouret

Le moteur Ardiden 3 a été sélectionné pour alimenter le générateur électrique du ZA10. Ce turbogénérateur intégré fournira une puissance de 500 kW.

Zunum Aero, pionnier dans le domaine des avions électriques, a sélectionné Safran Helicopter Engines pour son nouvel avion commercial hybride électrique, dont la mise sur le marché est prévue pour le début des années 2020. Safran Helicopter Engines va fournir une turbine pour entrainer le générateur électrique du ZA10 de Zunum. Ce turbogénérateur fournira la puissance nécessaire à cet avion hybride électrique de 12 sièges, capable de voler sur 1125 km.

Le ZA10 de Zunum, en développement, est le premier d’une gamme d’avions régionaux hybrides électriques. Il sera propulsé au moyen de deux sources d’énergie : des batteries et un moteur Safran d’une puissance de 1700 à 2000 shp, issu de la gamme Ardiden.

Matt Knapp, co-fondateur et Directeur Technique de Zunum Aero a déclaré : "C’est une étape importante pour le programme ZA10. Nous sommes heureux d’accueillir Safran dans cette aventure. Pour atteindre notre objectif en matière de coûts d’opération et de performance, le turbogénérateur embarqué sur notre avion doit se conformer à de hautes spécifications. Safran a répondu à l’objectif et nous sommes convaincus que cela débouchera sur un transport aérien plus performant partout dans le monde "

Florent Chauvancy, Directeur des Ventes Avionneurs chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Les performances exceptionnelles de l’Ardiden 3Z et ses faibles coûts d’opération et de maintenance, en font le parfait complément du ZA10. Cette annonce démontre une nouvelle fois la capacité de Safran à offrir des solutions propulsives hybrides pour les nouvelles solutions de mobilité."

Pour la première phase d’essais, Zunum va transformer un Rockwell Turbo Commander 840 en banc d’essais volant. Sa masse similaire à celle du ZA10 et sa configuration monomoteur permettront de réaliser des essais en environnement sécurisé.

D’ici les premiers essais en vol en 2019, Zunum Aero va réaliser cette année des essais au sol du système hybride électrique dans ses installations de Chicago. Entre fin 2018 et début 2019, le système de puissance sera testé et perfectionné. En parallèle, l’Ardiden 3Z subira ses premiers essais au sol en France, avant d’être intégré sur le banc d’essai volant en 2019.

Les modifications du banc d’essais volant ont démarré et conduiront à des premiers vols pour la seconde moitié de 2019, qui seront suivis par les premiers essais en configuration hybride électrique avec le moteur Safran. Le banc d’essais continuera d’évoluer, d’ici le démarrage des essais de certification prévus entre 2020 et 2021.

