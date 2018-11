A la découverte de Level

Article publié le 13 novembre 2018 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net s'est rendu à New-York Newark le mois dernier et nous vous faisons découvrir cette compagnie.

Level Airline est une compagnie low-cost long courrier appartenant au groupe IAG (International Airlines Group) regroupant les compagnies Iberia, Vueling et British Airways. Il existe une compagnie Level en Espagne et une seconde en France.

Level France a été créée en juillet 2018 après la fermeture de la compagnie Open Skies. Level France opère actuellement deux Airbus A330-200 depuis Paris Orly vers quatre destinations : Montréal, New York (Newark), Fort de France et Pointe à Pitre. J'ai donc été convié par Level sur un vol Paris-New York pour découvrir ce jeune transporteur.

C'est le 10 octobre dernier que je me suis rendu au terminal ouest de l'aéroport de Paris Orly. Je suis arrivé à 14h00 pour procéder à l'enregistrement du vol, LV8009 prévu à 18h15 pour Newark. Vous me direz, quatre heures avant le vol cela semble beaucoup ! Oui, mais l'enregistrement pour les vols à destination des États-Unis est ouvert 4 heures avant le départ, pour finaliser tous les processus de sécurité.

Après l'enregistrement et le passage par la sécurité, je suis donc parvenu à la porte d'embarquement. Notre avion était déjà présent, il s'agissait d'un des deux Airbus A330-200 exploités par la compagnie Level France. Pour notre vol aller vers Newark, ce fut donc l'A330 immatriculé F-HVLM, msn 1882.

La cabine des Airbus A330-200 de la compagnie Level peut accueillir un total de 311 passagers. Elle compte deux classes, la cabine Economy avec 293 sièges et la cabine Premium Economy avec 21 sièges.

Avec l'autorisation de la compagnie Level, j'ai eu la chance d'embarquer le premier et donc de visiter rapidement la cabine de l'appareil et de prendre quelques clichés.

La disposition de la classe Economy est classique, en 2-4-2, tous les sièges de cette classe sont équipés d'écrans individuels de 9 pouces.

A l'arrière de l'appareil, se trouve un spacieux galley mais pas le temps de traîner car l'embarquement va débuter ; il est donc temps pour moi de me rendre à place. Pour mon vol aller, ce sera la place 1A en Premium Economy.

La disposition de la classe Premium Economy est en 2-3-2. Les 21 sièges de la classe Premium Eco sont tous équipés d'un écran tactile et inclinable de 30 cm.

J'ai pris place dans mon siège et j'ai été accueilli par des PNC très souriants qui ont offert aux voyageurs une trousse de toilette, un oreiller et une couverture.

Le temps de boire un petit jus d'orange et de me boucler ma ceinture de sécurité, il était déjà temps pour l'A330 de rouler en direction de la piste de décollage. L'appareil s'est dirigé vers la piste 08 et nous avons décollé face à l'est.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du décollage :

Le vol LV8009 a une durée de vol de sept heures et vingt-cinq minutes et nous devions arriver aux Etats-Unis à 19h40 (heure locale), ce qui me laissait le temps de découvrir cette classe premium. En tous les cas, je n'allais pas déranger de nombreux passagers en visitant cette classe car nous étions seulement 7 passagers sur les 21 que la premium peut accueillir.

En plus d'un écran individuel de 9 pouces, tous les sièges de la classe premium de Level, disposent d'une prise de courant ainsi qu'une prise USB.

Des divertissements sont, bien entendu, proposés sur les IFE de la compagnie Level, dont de nombreux programmes vidéos comme des films, séries ou dessins animés ; il est également possible d'écouter de la musique avec de nombreux albums mais je n'ai pas trouvé de jeux.

Pour ma part, ce qui m'intéressait le plus à bord de la cabine était la connexion Wi-Fi qui normalement est disponible à l'intérieur de tout l'appareil. J'ai cherché pendant quelques minutes pour comprendre comment lancer ce service qui est proposé, d'après Level, à partir de 8.99 euros lorsque le service marche. Ne trouvant pas de connexion Wi-Fi, j'ai donc demandé de l'aide à une agent de bord. Cette dernière m'a annoncé que le service ne fonctionnait pas et que nous n'aurions aucune connexion internet durant le vol. Ma deception fut grande, moi qui suis adepte des messages en direct sur les réseaux sociaux.

Une hôtesse s'est présenteée à moi, il était déjà l'heure de dîner. En effet en classe Premium Economy, un repas est offert aux voyageurs avec une entrée, un plat chaud, un dessert et une boisson. Pour ma part ça sera en plat, une salade, du poulet et un petit gateau au chocolat, le tout servi dans un plateau en carton avec des couverts en plastique.

Après le repas, deux films et quelques photos du ciel, je décide de regarder la boutique en ligne "Portail.air" qui propose normalement de me restaurer et des articles en Duty Free. un système de paiement "Pair & Pay" permet normalement de jumeler mon portable et mon écran personnel afin de payer mes achats. A plusieurs reprises j'ai tenté de de m'y connecter, en vain : "LA BOUTIQUE EST ACTUELLEMENT FERMEE", il ne fonctionnera pas de tout le vol. J'ai fait appel encore une fois à la chef de cabine qui m'explique que le système "portail.Air" ne fonctionne pas non plus car le Wi-Fi ne fonctionne pas ... Ah oui c'est vrai, pas de Wi-Fi. J'ai pu, tout de même, voir les articles Duty Free et la nourriture proposée, sur le bouquin se trouvant devant mon siège.

Le soleil s'est couché sur le nord canadien et nous nous sommes dirigés vers New-York à près de 800 km/h. Il était temps de prendre une collation avant l'atterrissage à l'aéroport de Newark Liberty. Toujours en classe Premium et avant l'arrivée, la compagnie propose aux passagers de cette classe, une collation. Nous avons atterri à 19h40 sur la plateforme de Newark Liberty.

Après un séjour de deux jours à New-York, j'ai regagné l'aéroport de Newark Liberty pour retourner à Paris Orly. Le vol LV8010 devait décoller à 22h40 (heure locale) pour atterrir à 12h00 à Paris Orly.

Je me suis rendu au comptoir d'enregistrement de Level pour un retour vers Paris et tester la cabine Eco. Au comptoir j'ai été reçu par un responsable français du service client de la compagnie. Il m'a alors expliqué que le vol retour vers Paris serait opéré avec un appareil d'une compagnie espagnole, Evelop. Vous imaginez ma surprise quand vous êtes sur place pour tester la classe "Eco" d'une compagnie et que vous vous retrouvez sur une autre compagnie.

Tous les passagers du vol Level vers Paris, ont été informés verbalement et ont reçu un document écrit expliquant le problème (voir document). Sur ce document, était stipulé que l'affrêtement de cet appareil Evelop était du à des "raisons opérationnelles". Trois solutions étaient proposées aux voyageurs : soit faire le vol à bord de l'appareil Evelop, se faire rembourser le billet ou reporter le voyage.

L'appareil affrété ce soir là était donc un Airbus A330-300 de la compagnie Evelop, immatriculé EC-MII. L'équipage quant à lui était également composé de personnels de la compagnie Evelop mais j'ai été informé que deux PNC étaient présents à bord de ce vol au nom de Level pour travailler avec leurs collègues espagnols.

J'ai donc pris le vol Evelop pour retourner à Paris. La cabine de l'Airbus A330-300 Evelop est configurée en classe unique, la classe économique pouvant accueillir un total de 388 passagers. Etant donné que l'appareil n'était pas un avion Level, je ne vous parlerai donc pas de mon expérience à bord de cet appareil pour mon retour vers Paris. Néanmoins, je souhaite tout de même remercier "Emmanuelle", PNC française de la compagnie Level, pour sa gentillesse, son professionnalisme et son sourire qui reflètent les qualités de tous les autres personnels que j'ai croisés.

