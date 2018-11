Aegean Airlines fête ses 10 ans d'opération en France

Article publié le 17 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie grecque a organisé une soirée à Paris pour fêter ses 10 ans d'opérations entre la France et la Grèce.

Aegean Airlines, compagnie aérienne grecque, a organisé le 14 novembre dernier, une soirée privée à Paris en présence de Pierre-Emmanuel Duband, Directeur Commercial France & Europe, et Eric France, Responsable Commercial France & Suisse romande, avec leurs fidèles partenaires trade pour célébrer le 10ème anniversaire de la compagnie en France.

La soirée s’est déroulée au Restaurant grec Mavrommatis qui vient tout juste de rouvrir ses portes après une refonte totale de l’établissement du 5ème arrondissement de Paris.

Après un cocktail aux saveurs helléniques concocté par le Chef M. Mavrommatis, les convives ont poursuivi leur dégustation avec un menu en 5 services élaboré à 4 mains par les Chefs grecs Lefteris Lazarou, Chef étoilé, et Christoforos Peskias. Le dessert a été réalisé par le Chef pâtissier grec Stelios Parliaros. Tous les 3 sont partenaires d’Aegean Airlines et réalisent, ensemble, le menu Classe Affaires proposé à bord des vols de la compagnie

Pierre-Emmanuel Duband a profité de l’occasion pour présenter les dernières actualités de la compagnie.

Ainsi en 2017 le groupe a transporté 13,2 millions de passagers et dessert désormais 153 destinations, dont 122 internationales et 31 sur le réseau domestique depuis son hub d’Athènes.

Pierre-Emmanuel Duband a déclaré : "Il était important pour nous de célébrer notre 10èmeanniversaire sur le marché français avec nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien pour les remercier d’une part et leur présenter nos nouveautés d’autres part. Nous sommes fiers d’annoncer nos bons résultats et les améliorations de produits et services que nous développons pour offrir une expérience du voyage de qualité à nos clients. La France est un marché prioritaire pour Aegean Airlines sur lequel nous opérons jusqu’à 89 vols directs par semaine en haute saison entre 12 villes françaises et 5 destinations grecques."





