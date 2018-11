Air Astana lance sa low-cost

Article publié le 9 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie du Kazakhstan lance, Flyarystan, une nouvelle compagnie low-cost.

Air Astana a annoncé le lancement de sa compagnie low-cost, FlyArystan, au premier semestre de l'année 2019. La flotte de cette nouvelle compagnie sera composé d'Airbus A320 configurés en classe économique comportant 180 sièges.



La compagnie exploitera initialement 4 avions et comptera une flotte d'au moins 15 appareils d'ici

2022.



FlyArystan opérera au départ de plusieurs aéroports au Kazakhstan. Les routes et les destinations seront annoncées au cours des prochains mois.



L’équipe sera dirigée par Tim Jordan, anglo-australien possédant plus de 15 ans d’expérience à des postes de direction notamment au sein de Cebu Pacific et Virgin Blue.



Peter Foster, Président et Directeur général d'Air Astana, a déclaré : "FlyArystan est l’aboutissement d'une réflexion et planification approfondie au sein de l'entreprise. Elle résulte d’une mutation rapide de l’environnement du transport aérien local et régional. Cela offrira d’excellentes perspectives à moyen et long terme pour Air Astana. Les voyageurs au Kazakhstan auxquels nous souhaitons la bienvenue, pourront bénéficier de tarifs aériens beaucoup plus compétitifs sur les liaisons intérieures et régionales."



Rappelons que nous avions testé la compagnie Air Astana en 2016, cliquez sur le lien suivant pour revoir le reportage : AIR ASTANA

