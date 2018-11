Air Botswana prend livraison de son premier ATR 72-600

Article publié le 6 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie nationale du Botswana a reçu le premier des deux ATR 72-600 commandés en juillet dernier.

Air Botswana, la compagnie aérienne nationale du Botswana, a pris livraison de son premier ATR 72-600 vendredi dernier. L’appareil, livré à Toulouse, est le premier d’une commande de deux ATR 72-600 effectuée en juillet. Le second doit être livré avant la fin de l’année. Ces deux appareils moderniseront la flotte actuelle d’ATR d’Air Botswana, composée de trois ATR 42-500 et d’un ATR 72-500. La nouvelle acquisition de l’exploitant africain comprend une cabine double classe équipée de 70 sièges.

Agnes Tsholofelo Khunwanam Présidente exécutive d’Air Botswana, a déclaré : "Cela fait plus de 20 ans que nous opérons des ATR et nous sommes très satisfaits de leurs résultats opérationnels. La toute dernière génération d’ATR nous permettra de proposer à nos clients les meilleurs niveaux de confort, de fiabilité et d’éco-efficacité. Les ATR 72-600 présentent également de remarquables performances en termes de consommation de carburant et de faibles émissions de CO2, ce qui constitue une importante valeur ajoutée."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a quant à lui déclaré : "Air Botswana est un opérateur ATR depuis plus de 20 ans. Le choix de moderniser leur flotte avec des ATR 72-600 est une marque de confiance et nous en sommes très fiers. Avec plus de 120 avions volant en Afrique, ATR propose les appareils les plus adaptés à l’aviation dans cette région. Leur rapport qualité-prix, leur éco-efficacité et leur confort, imbattables sur tous points, en font les avions du présent et de l’avenir. ATR vise à jouer un rôle majeur dans le soutien aux économies locales et le développement social des communautés en Afrique."





Liens commerciaux

Sur le même sujet