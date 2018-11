Air Canada renouvelle son vol direct entre Paris et Vancouver

Article publié le 26 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie nationale canadienne relance sa liaison directe entre le 08 juin 2019 et le 14 octobre 2019.

Air Canada a annoncé qu'elle renouvellait son vol direct entre Paris et Vancouver. Le vol sera proposé entre le 08 juin 2019 et le 14 octobre 2019. La compagnie canadienne proposera des rotations 4 fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis, avec un décollage de Paris CDG à 9.25 et atterrissage à Vancouver à 10.20 heure locale.



Au retour, les vols sont assurés les lundis, mercredis, vendredis et dimanches avec un décollage de Vancouver à 12.45 et une arrivée à Paris CDG à 07.35 le lendemain matin.



Cette liaison sera effectué en Boeing 787 configuré en trois classes pouvant accueillir un total de 251 passagers.

Liens commerciaux

Sur le même sujet