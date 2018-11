Airbus livre le premier A330neo

Article publié le 26 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie de lancement TAP Air portugal a pris livraison, aujourd'hui, du premier A330-900

Une cérémonie de livraison a eu lieu, aujourd'hui, à Toulouse pour la livraison du premier Airbus A330neo à la compagnie de lancement, TAP Air Portugal. La compagnie portugaise réceptionnera 20 A330-900 supplémentaires dans les années à venir.



Le premier A330-900 de TAP Air Portugal, a été pris en location auprès de la société Avolon. Sa cabine peut acceuillir 298 passagers et est ménagées en une configuration tri-classe comprenant 34 sièges-couchettes en classe affaires, 96 sièges en classe Economy Plus et 168 sièges en classe économique.

Cet appareil sera déployé sur des lignes au départ du Portugal et à destination du continent américain et de l'Afrique.

Antonoaldo Neves, CEO de TAP Air Portugal a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir le premier Airbus A330-900 dans notre flotte en pleine

expansion. Sa rentabilité et son efficience inégalées vont faire progresser nos activités. L'A330neo nous apportera une grande souplesse opérationnelle grâce à sa similarité avec les autres appareils Airbus de notre flotte. Cet avion sera le premier équipé de la nouvelle cabine Airspace, un nouveau

concept conçu pour répondre à l’ambition de TAP d’offrir le meilleur produit du secteur à nos passagers."

Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft a quant à lui déclaré : "La remise du tout premier A330neo à un client de longue date d'Airbus, TAP Air Portugal, est un jalon très important pour Airbus. Grâce à des innovations continues, l’A330neo, notre nouveau gros-porteur, offrira une valeur et une efficacité maximales à nos clients et un niveau de confort supérieur à leurs passagers. Cette occasion marque une nouvelle étape dans la réalisation des objectifs de notre industrie pour une aviation durable."

Actuellement, la flotte de TAP Air Portugal est composée exclusivement d'avion Airbus de 72 appareils (18 A330, 4 A340 et 50 appareils de la famille A320). Sa flotte de monocouloirs comprend 22 A319ceo, 21 A320ceo et quatre A321ceo, un A320neo et deux A321neo récemment livrés.

