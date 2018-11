ATR livre son 1500e appareil

Article publié le 30 novembre 2018 par David Dagouret

Ce 1500e avion régional est un ATR 72-600 aux couleurs de Japan Air Commuter.

Le constructeur de turbopropulseurs ATR a célébré, hier, la livraison de son 1500e appareil avec l'ensemble de son personnel. L'appareil en question est un ATR 72-600 qui a été livré à la compagnie aérienne Japan Air Commuter à la fin du mois d'octobre.

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "C'est un grand événement pour ATR, et une grande fierté pour tous nos collaborateurs actuels comme pour nos anciens collègues qui ont contribué à l'évolution et à la réussite de ce fantastique appareil. Nous remercions l'ensemble de nos fournisseurs, de nos clients et de nos opérateurs de nous accompagner dans cette aventure qui, nous l'espérons, se poursuivra encore longtemps et nous permettra de relier de nouvelles personnes dans toutes les régions du monde. ATR est l'acteur de référence dans le secteur de l'aviation régionale, et nous avons pour ambition de renforcer encore notre rôle et notre position sur ce marché."





Liens commerciaux

Sur le même sujet