Bombardier vend son programme Q400 et supprime 5 000 postes dans le monde

Article publié le 10 novembre 2018 par David Dagouret

Le constructeur canadien a annoncé de nouvelles mesures drastiques pour faire des économies.

Bombardier a annoncé que la société avait prise de nouvelles mesures drastiques pour faire des économies. Après la vente du projet "Cseries" au géant européen Airbus, le constructeur aéronautique canadien a annoncé que 5 000 postes dans le monde allaient être supprimés. Rien que dans les usines du Québec, près de 2500 employés devraient être licenciés au cours des 12 à 18 prochains mois ce qui représenterait une économie estimée à 250 millions de dollars par ans d’ici 2021.

La société Bombardier a également annoncé qu'elle allait se séparer de son programme Q400. L'entreprise aurait signé un contrat de vente du programme "Q Series" avec l'avionneur Vinking Air pour un montant total de 300 millions de dollars. Ce contrat d'achat prévoit l'ensemble des actifs, la propriété intellectuelle et les certifications de type associées aux Dash 8 Series 100, 200 et 300 ainsi que les activités du programme d'avions Q400 assemblés à Downsview, en Ontario.

Le secteur des avions commerciaux du constructeur Bombardier est de plus en plus maigre. En effet le constructeur canadien avait donc vendu le programme "Cseries" au constructeur européen Airbus, c'est au tour du programme "Q series" vendu à Vinking Air. Il reste le programme des avions CRJ mais Bombardier aurait annoncé que l'entreprise devait également réduire les coûts avec le CRJ et que la société réfléchissait à des options pour ce programme.

Dans le domaine de l'aéronautique, Bombardier semble tout miser pour le moment dans le secteur de l'aviation d'affaire. Rappelons que le constructeur canadien posséde également un secteur d'avions d'affaires avec noitamment le nouveau programme du Global 7500 de la famille avions global mais également les programmes des Learjet et Challenger.

