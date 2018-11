China Eastern et AFI KLM E&M signent un nouveau contrat

Article publié le 27 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie chinoise confie l'entretien des équipements des Airbus A350 à AFI KLM E&M.

Quelques mois seulement après avoir confié ses équipements 787 à AFI KLM E&M, China Eastern signe un nouveau contrat pour sa flotte d’Airbus A350-900, qui comptera à terme 20 appareils. Ce contrat A350 comprend les réparations, l'accès à un pool régional de pièces de rechange ainsi que la mise à disposition d'un stock local de pièces (Main Base Kit). L’accord inclut également des services complémentaires de formation et d'aide au développement industriel.



Anne Brachet Directrice générale adjointe d’Air France KLM Engineering & Maintenance a déclaré : "C’est pour nous un honneur et une fierté d’accompagner le développement de China Eastern, une grande compagnie qui ne se repose pas sur ses lauriers et n’a de cesse de se renouveler, notamment dans sa volonté d’opérer une flotte jeune - l’une des plus jeunes du marché aérien mondial. Nous voulons offrir à China Eastern un support équipements à la hauteur de ces ambitions".





