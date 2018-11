Delta supprime les articles en plastique à usage unique

Article publié le 9 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie américaine a décidé de retirer de nombreux objets en plastiques à bord de ses avions.

Delta Air Lines poursuit le retrait d’une grande variété d’articles en plastique à usage unique à bord de ses avions et des salons "Delta Sky Clubs". Tous les agitateurs à café, les emballages, les ustensiles et les pailles en plastique seront ainsi supprimés. Cette décision fait suite à l’initiative lancée par Delta en avril 2018 de retirer les emballages plastique des couverts en Main Cabin. Au total, cela représente plus de 136 tonnes de déchets plastiques par an, soit le poids de deux Boeing 757.



Christine Boucher, directrice générale - Global Environment, Sustainability & Compliance a déclaré : "Nous examinons la manière globale dont nous pouvons ajuster nos sources d'approvisionnement et nos comportements dans le but d’avoir un meilleur impact sur les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. La réduction des articles en plastique à usage unique est le prolongement du travail que nous accomplissons depuis des années afin de réduire notre impact sur l'environnement, et nous sommes impatients de travailler avec de jeunes leaders d'opinion tels que Carter, Olivia et Shelby pour construire ensemble une approche de développement durable aussi créative que percutante."



Les clients des Delta Sky Clubs remarqueront que les agitateurs à café et les pailles en plastique ont été remplacés par des agitateurs en bambou pour les boissons froides et par des agitateurs en bois de bouleau pour les boissons chaudes.





Des pailles compostables seront disponibles sur demande. D’ici mi-2019, les mêmes initiatives seront prises à bord des avions Delta Air Lines. Au total, plus de 183 millions de pailles et d’agitateurs en plastique seront supprimés des avions et des salons Delta. Les Delta Sky Clubs vont encore plus loin en remplaçant toute leur vaisselle jetable par des alternatives compostables, une initiative démarrée initialement à Seattle en 2016.



La compagnie a ainsi recyclé plus de 1 500 tonnes d’aluminium en 10 ans, soit l’équivalent de 22 Boeing 747.

