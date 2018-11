Finnair lance une classe Premium Economy

Article publié le 9 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie finlandaise introduira une classe Premium Economy sur les vols long-courriers à l’horizon 2021 et enouvelle les cabines de ses ATR en 2019.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, introduira en 2021 une nouvelle classe Premium Economy sur ses vols long-courriers et renouvellera dans son intégralité la cabine de ses appareils ATR.



Piia Karkhu, Senior Vice President, Customer Experience chez Finnair a déclaré : "Nous constatons une tendance croissante des exigeances de nos passagers. Nos clients accordent une grande importance au confort et à la qualité de leur expérience de voyage. Nous sommes toujours à l’écoute de l’ensemble de nos marchés et notre nouvelle classe Premium Economy viendra répondre aux besoins de nos passagers pour leurs vacances ou leurs voyages d’affaires."



Finnnair prévoit également le renouvellement des cabines de sa flotte d’ATR, actuellement exploitée sur les vols domestiques en Finlande, ainsi que sur les vols à destination des pays Baltes, de Gdansk en Pologne et de l’aéroport de Stockholm Bromma.



Le premier avion ATR doté de la cabine rénovée devrait entrer en opération l’été prochain. La rénovation de l’ensemble des 12 appareils ATR de la flotte sera achevée d'ici la fin du premier trimestre 2020.



Piia Karkhu, Senior Vice President, Customer Experience chez Finnair a ajouté : "Nous souhaitons que nos passagers vivent une expérience nordique unique sur nos vols régionaux. Le trafic régional représente une partie importante du réseau Finnair, nous effectuons plus de 30 000 vols en ATR chaque année."





Liens commerciaux

Sur le même sujet