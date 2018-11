Finnair ouvre une nouvelle ligne directe Bordeaux-Helsinki

Article publié le 5 novembre 2018 par David Dagouret

A partir du 11 mai 2019, la compagnie finlandaise ouvrira cette nouvelle ligne directe.

La compagnie aérienne finlandaise, Finnair, a annoncé l’ouverture d’une toute nouvelle ligne directe en France entre Bordeaux et Helsinki à partir du 11 mai 2019 pour la prochaine saison estivale.

La ligne Bordeaux-Helsinki sera opérée jusqu’au 14 septembre 2019 avec jusqu'à deux vols hebdomadaires.

1 vol hebdomadaire opéré les samedis du 11 mai au 14 septembre 2019

Départ de Bordeaux-Mérginac à 10h20 – arrivée à Helsinki à 14h50

Départ de Helsinki à 06h40 – arrivée à Bordeaux-Mérginac à 09h15

1 vol supplémentaire par semaine les mardis pendant le pic estival du 26 juin au 6 aôut 2019

Départ de Bordeaux-Mérginac à 10h50 – arrivée à Helsinki à 15h20

Départ de Helsinki à 07h15 – arrivée à Bordeaux-Mérginac à 09h50

Javier Roig, Sales Manager France & Europe du Sud de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de venir nous installer à Bordeaux et proposer aux habitants de cette belle région du sud ouest une nouvelle opportunité de rejoindre la Finlande en été et de profiter de ce beau pays pour une escapade de quelques jours ou un séjour plus long à la découverte de la région des lacs ou de la Laponie finlandaise. Les Bordelais pourront aussi profiter des connexions vers nos 19 destinations en Asie et faire l’expérience de notre service nordique de haute qualité sur nos vols long-courriers."+





Liens commerciaux

Sur le même sujet