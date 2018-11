Flynas reçoit son premier Airbus A320neo

Article publié le 15 novembre 2018 par David Dagouret

Cette compagnie devient ainsi le premier opérateur saoudien à exploiter l'A320neo.

Flynas, compagnie low-cost d'Arabie Saoudite, a pris livraison du premier de ses 80 appareils de la famille A320neo. Cette livraison fait suite à un accord signé en janvier 2017 qui prévoit des livraisons s’échelonnant de 2018 à 2026.

Flynas, qui exploite actuellement une flotte de 30 A320ceo, est le premier opérateur du Royaume à acquérir l'A320neo. Cet appareil, équipé des moteurs LEAP-1A de CFM.

En 2017, la compagnie a transporté plus de 6,4 millions de passagers et plus de 3 millions de passagers au cours du premier semestre 2018.

Liens commerciaux

Sur le même sujet