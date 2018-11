Gulf Air et CFM signent un contrat de maintenance

Article publié le 21 novembre 2018 par David Dagouret

Cet accord couvre la maintenance des moteurs LEAP1A des Airbus A320neo de la compagnie.

Gulf Air et CFM International ont signé, le 15 novembre dernier, un contrat de maintenance à long terme pour les moteurs LEAP-1A de la compagnie aérienne. La valeur du contrat est estimée à un peu plus de 1 milliard de dollars U.S. au prix catalogue.

Selon les termes de ce contrat de maintenance à l’heure de vol d’une durée de dix ans, couvrant 65 moteurs LEAP-1A commandés en 2017, CFM garantit les coûts de maintenance de la flotte sur la base d’un montant en dollars par heure de vol.

Client de CFM depuis 1992, Gulf Air opère aujourd’hui une flotte de 16 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B. La compagnie a commencé ses opérations commerciales avec des A320neo équipés de LEAP-1A en août 2018.

M. Kresimir Kucko, Président-directeur général de Gulf Air a déclaré : "Nous sommes heureux d’élargir le partenariat à long terme qui nous unit à CFM, qui a été pour nous un partenaire clé de notre développement depuis maintenant plus de vingt-cinq ans. Nous sommes très satisfaits des moteurs LEAP récemment installés sur nos avions, qui nous permettent de poursuivre l’amélioration de notre offre commerciale, tout en optimisant nos coûts d’exploitation."

Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM a quant à lui déclaré : "Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne Gulf Air. Cette compagnie est un acteur de premier plan pour la croissance du transport aérien au Moyen-Orient, et nous sommes convaincus que l’introduction du moteur LEAP leur permettra d’aller encore plus loin en termes de performances."









Liens commerciaux

Sur le même sujet