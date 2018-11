Hop ! inaugure sa liaison Pau - Strasbourg

Article publié le 25 novembre 2018 par David Dagouret

Le 24 novembre, la compagnie française a inauguré son premier vol entre l'aéroport de Pau et Strasbourg.

Hop ! a inauguré, hier, sa liaison entre l'aéroport de Pau et celui de Strasbourg. Le vol entre ces deux villes sera opéré une fois par semaines tous les samedis du 24 novembre 2018 au 5 janvier 2019, du 9 février au 2 mars 2019, et du 6 au 27 avril 2019.

Jusqu'au 15 décembre, le vol A5 6491 partira de Pau à 12H10 et arrivera à Strasbourg à 13H55. A partir du 22 décembre le vol A5 6491 partira de Pau à 16H30 et arrivera à Strasbourg à 18H00. Le vol entre Strasbourg et Pau n° A5 6490 décollera quant à lui à 10H00 et pour atterrir à 11H30.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité court-courrier d’Air France, appelée HOP!, a déclaré : "Nous sommes heureux d’inaugurer ce premier vol entre Pau et Strasbourg, qui s’inscrit dans notre volonté de progression au départ de Pau pour notre programme hiver. Cette liaison contribuera à attirer une clientèle de skieurs, mais elle sera également l’occasion pour la clientèle paloise de découvrir les charmes des marchés de Noël alsaciens."

Didier Laporte, Président d’Air’py a quant à lui déclaré : "Nous nous réjouissons de l’ouverture de cette nouvelle ligne. L’hiver dernier, la ligne Pau-Lille a attiré une clientèle de visiteurs et de skieurs, mais aussi de nombreux clients résidant à Pau et dans le sud-ouest. Nous attendons les mêmes typologies de passagers sur cette nouvelle liaison, de même que sur les liaisons avec Brest et Caen qui ouvriront le 22 décembre."





