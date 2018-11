Hop! s'associe à SKYdeals

Article publié le 29 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie française s'est associé à SKYdeals pour proposer à ses voyageurs, d'effectuer des achats en ligne durant les vols.

Hop! a annoncé le déploiement progressif de la connectivité WI-FI à bord de sa flotte d’Airbus à partir de 2019. La compagnie a également annoncé son partenariat avec la société SKYdeals pour que ses passagers puissent effectuer des achats en ligne durant les vols.

SKYdeals sera donc accessible gratuitement dès janvier 2019 sur les PC, tablettes ou mobiles sur les lignes de la Navette reliant Paris-Orly à Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

Les passagers pourront accéder, le temps du vol, à un catalogue de services (activités, divertissements, hôtels, transferts aéroport), ainsi qu’à une sélection de produits (cosmétiques, mode, bijoux, décoration, culture) à des tarifs préférentiels allant jusqu’à 50% de réduction.

Les commandes passées à bord seront livrées à domicile ou sous forme de e-coupons pour les services. Dès 2019, un service de « Click & Collect » sera disponible en boutiques aéroport ou dans des casiers situés dans les salles de livraison des bagages.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale, Marketing et Produits au sein de l’activité court-courrier d’Air France a déclaré : "Nous sommes heureux de nous associer à la start-up SKYdeals. Au regard du développement du digital au sein de notre flotte, il est important d’apporter une qualité de connexion et de services à bord en adéquation avec les besoins actuels de nos clients. Nous espérons qu’ils seront satisfaits de cette nouvelle offre de shopping à bord. Cette nouveauté s’inscrit dans notre stratégie de devéloppement et dans notre volonté de toujours satisfaire notre clientèle avant, pendant et après le vol."

Julien Sivan, Directeur et fondateur de SKYdeals, a quant à lui déclaré : "Nous sommes ravis de déployer SKYdeals sur les lignes de HOP!. La collaboration avec une compagnie française est une étape importante dans notre développement et la concrétisation de notre projet. Nous sommes convaincus que les lignes court-courrier sont une formidable opportunité pour l’Inflight Shoppertainment. Toute l’équipe de SKYdeals tient à remercier HOP! pour leur confiance et leur soutien. Ce déploiement est le premier d’une longue série."





