Korean Air lance un nouveau programme de fidélité pour les PME

Article publié le 28 novembre 2018

La compagnie sud coréenne lance le programme, KALBIZ.

La compagnie Korean Air a lancé un nouveau programme de fidélité dénommé KALBIZ à l’attention des PME en France et Europe, leur offrant des coupons de réduction et des surclassements.



Accessible aux entreprises de l’Union Européenne, ainsi que du Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège, la Suisse et la Turquie, KALBIZ permet de récompenser la fidélité des voyageurs d’affaires sur la compagnie Korean Air.



Les entreprises inscrites peuvent gagner au maximum un surclassement aller-retour en classe affaire applicable sur l'achat d'un billet en classe économique éligible (classes de réservation Y, B et M) par année civile.



Les gains sont calculés sur la base des billets utilisés (volés) entre janvier et décembre au départ de l’Europe grâce aux numéros de voyageurs fréquents SKYPASS inscrits par l’entreprise, que les billets aient été achetés sur www.koreanair.com ou dans une agence de voyages. Les avantages cumulés peuvent être utilisés l’année suivante.



A titre d’exemple, si la valeur des billets dépensés sur une année oscille entre 30 000€ et 49 999€, la compagnie offre 1 surclassement en Classe Affaires en aller simple.



Le surclassement aller-retour en Classe Affaires est proposé à partir de 50 000€ de voyages effectués.



En terme d’inscription, les entreprises intéressées par KALBIZ doivent simplement enregistrer quelques informations, les contacts emails des futurs passagers (minimum 3 personnes), un numéro de TVA et le numéro de fidélité SKYPASS de chaque voyageur.



Les entreprises bénéficiant déjà d’un contrat société avec Korean Air ou les agents de voyage ne peuvent adhérer au programme KALBIZ.







