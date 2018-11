Le premier Boeing 777X destiné aux essais en vol, prend forme

Article publié le 21 novembre 2018 par David Dagouret

Le constructeur américain a annoncé que les principaux tronçons du 777X étaient assemblés.

Boeing a annoncé que les principaux tronçons de fuselage du futur Boeing 777X ont été assemblés. Ce premier exemplaire du B777X destiné aux essais en vol devrait effecter son premier vol dès l'année prochaine.



Les équipes de Boeing ont assemblé les tronçons avant, central et arrière de l’avion dans l’usine d’Everett (État de Washington). L’appareil mesure à présent 77 mètres du nez à la queue, ce qui en fait le plus long des avions de transport de passagers construits à ce jour par Boeing. Avec leurs extrémités repliables, les ailes du 777X s’étendent sur près de 72 mètres.



Josh Binder, vice-président et directeur général du 777X a déclaré : "Le 777X est un nouvel avion ainsi qu’un nouveau système de production. Avec le 777X, le système de production a été intégré au programme de développement plus tôt que n'importe quel autre avion, et l'équipe fait un excellent travail pour atteindre nos objectifs comme prévu."



Le Boeing 777-9, premier membre de la famille 777X pourra accueillir de 400 à 425 passagers en configuration standard avec un rayon d’action de 14 075 km.



Le premier vol du 777X est prévu en 2019, et la première livraison en 2020.

À ce jour, le Boeing 777X a généré 340 commandes et engagements d’achat de la part de plusieurs compagnies, dont All Nippon Airways, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Lufthansa et Singapore Airlines.

