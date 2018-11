Royal Air Maroc commande un ATR 72-600 supplémentaire

Article publié le 28 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie nationale du Maroc a annoncé, hier, la commande supplémentaire d'un ATR 72-600, ce qui portera sa flotte à six ATR 72-600.

La compagnie nationale marocaine, Royal Air Maroc, a annoncé la commande d'un nouvel ATR 72-600. Cette commande portera sa flotte totale d’ATR 72-600 à six avions. L’appareil sera livré avant la fin de l’année et sera équipé de la même cabine double classe que les autres avions ATR.

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "C’est une véritable source de fierté de voir le client de lancement de la série d’ATR -600 passer une nouvelle commande, car cela confirme la qualité durable de notre produit et prouve qu'il constitue la solution idéale aux défis que représente la connectivité régionale en Afrique. Royal Air Maroc choisit un avion offrant un avantage de 40 % en termes de consommation de carburant, les coûts d’exploitation les plus bas et une cabine moderne et confortable, investissant ainsi dans la meilleure valeur du marché."

Abdelhamid Addou, Président-directeur général de Royal Air Maroc a quant à lui déclaré : "Étant donné que nous exploitons déjà cinq ATR, cet ATR 72-600 s’ajoutera à notre flotte de manière cohérente. L’appareil a fait ses preuves au Maroc et offre à nos passagers une cabine confortable. C'est un bon avion qui vient compléter notre flotte de monocouloirs et qui nous permettra de mieux adapter notre capacité au marché national et régional, en offrant plus d'options de vol à nos passagers."

Rappelons que Royal Air Maroc a été le client de lancement de la série ATR -600 et a réceptionné son premier ATR 72-600 en 2011. A cette époque nous avions visité le premier modèle d'ATR 72-600 lors du salon aéronautique du Bourget (revoir l'actualitée).

