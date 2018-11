Safran et Boeing se lancent dans la production d'APU

Article publié le 11 novembre 2018 par David Dagouret

Les deux entreprises ont obtenu les autorisations réglementaires pour débuter les activités de la joint-venture pour la conception, la fabrication et les services de Groupes Auxiliaires de Puissance (APU).

Boeing et Safran ont obtenu les autorisations réglementaires pour débuter les activités de la joint-venture pour la conception, la fabrication et le support après-vente de Groupes Auxiliaires de Puissance (Auxiliary Power Units, APU) – des systèmes embarqués non propulsifs dont l'objectif principal est de produire de l'énergie pour démarrer les moteurs principaux et alimenter les différents systèmes de bord au sol et, si besoin, en vol. Les deux groupes ont également nommé Étienne Boisseau à la tête de la joint-venture en qualité de Directeur général.

La joint-venture est détenue à 50 % par chacun des deux groupes. L'équipe de démarrage réalisera le travail de conception à San Diego, en Californie. Le nom de la joint-venture ainsi que la localisation du futur siège social et des unités de production et de services seront annoncés ultérieurement.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran, a déclaré : "Safran est fier de lancer cette joint-venture avec Boeing pour proposer aux clients des APU à forte valeur ajoutée. Ensemble, nous avons la volonté d'apporter à nos clients du monde entier des solutions innovantes à la pointe de la technologie à un coût compétitif. Nous sommes convaincus que cette équipe conjointe fournira des produits et des services excellents au sein d'une organisation industrielle hautement intégrée."

Stan Deal, Président-directeur général de Boeing Services Globaux, a quant à lui déclaré : "Nous sommes prêts et enthousiastes à l'idée de créer davantage de valeur pour nos clients sur toute la durée de vie de leur investissement. Cette joint-venture renforce la verticalisation ciblée de Boeing alors que nous élargissons notre offre de services. La réalisation d'investissements stratégiques visant à accélérer nos plans de croissance nous permet d'apporter à nos clients des services enrichis et innovants."





