Safran et Lufthansa Technik signent un accord

Article publié le 9 novembre 2018 par David Dagouret

Les deux sociétés ont signé un accord de coopération pour la maintenance et la réparation des nacelles de l'Airbus A320neo.

Safran et Lufthansa Technik ont signé, le 18 octobre dernier, lors du MRO Europe, un accord de coopération pour la maintenance et la réparation des nacelles de l’Airbus A320neo. Cet accord vise à proposer aux opérateurs des services flexibles et optimisés en s’appuyant sur l’expertise des deux sociétés.

Safran Nacelles et Lufthansa Technik s'associent donc pour proposer aux opérateurs le développement rapide de services de réparation approuvées par les autorités aériennes et pour rationaliser à l'échelle mondiale l'utilisation de leurs stocks respectifs de sous-ensembles nacelle majeurs. Ils renforcent ainsi l'accès à des services adaptés aux demandes du marché.

Olivier Savin, Directeur du Support et des services client de Safran Nacelles a déclaré : "Notre approche commune offre aux opérateurs des services de réparations innovants couvrant l’ensemble de la nacelle. Ils bénéficient ainsi d’une disponibilité accrue de leurs avions, d’une optimisation de leur consommation de pièces ainsi que d’avantages sur les coûts de réparations."

Michael Kirstein, Directeur général des Systèmes avions chez Lufthansa Technik a déclaré : "Les sous-ensembles majeurs d’une nacelle qui se composent d'une entrée d'air, de capots moteur, d'inverseurs de poussée et de tuyères, sont un investissement considérable quand l'avion est encore récent. Avec cette accord de coopération sur ces sous-ensembles, nous gagnons en efficacité pour offrir à nos clients une totale disponibilité et un accès rapide à ces équipements dans toutes les régions du monde, dès l’entrée en service de l’A320neo."





