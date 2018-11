SaudiGulf Airlines choisit le Leap-1A

Article publié le 23 novembre 2018 par David Dagouret

SaudiGulf Airlines a signé un contrat avec CFM International pour l'achat de moteurs Leap-1A qui équiperont ses nouveaux Airbus A320neo.

Al-Qahtani Aviation, société mère de SaudiGulf Airlines, qui a annoncé il y a quelques jours l'achat d'Airbus A320neo, a signé un contrat avec CFM International, portant sur l’acquisition de moteurs Leap-1A destinés à équiper ses dix Airbus A320neo en commande ferme, ainsi que dix autres appareils du même modèle, en option.

Les premières livraisons sont prévues en 2023.La valeur du contrat, qui inclut la commande ferme et un contrat de maintenance à long terme, est estimée à 1,2 milliard de dollars U.S. au prix catalogue.

La compagnie louera également 20 appareils A320neo équipés de moteurs LEAP et prévoit de prendre livraison de son premier appareil en 2020.

Afin d’assurer le soutien de sa flotte, la compagnie saoudienne a signé un contrat de maintenance à l’heure de vol (RPFH) d’une durée de douze ans, aux termes duquel CFM garantit les coûts de maintenance sur la base d’un montant en dollars par heure de vol.

Sheikh Tariq Abdulhadi Al Qahtani, Président de Al-Qahtani Aviation et SaudiGulf Airlines a déclaré : "Nous sommes impatients et heureux de pouvoir travailler avec CFM pour assurer le soutien de notre future flotte. Le moteur LEAP bénéficie d’une excellente réputation en termes d’économie de carburant, de fiabilité et de disponibilité, et sera donc un atout majeur pour nos opérations, dans la mesure où nous participons activement au développement continu et à la croissance du secteur aérien dans le pays, dans le cadre du projet Saudi Vision 2030."

Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International a quant à lui déclaré : "Nous sommes honorés d’accueillir SaudiGulf Airlines dans la grande famille des opérateurs CFM. Nous nous félicitons de pouvoir travailler aux côtés de cette compagnie pour l’aider à intégrer le moteur LEAP-1A à sa flotte et mettre en œuvre le haut niveau de support et de collaboration que CFM s’engage à assurer à ses clients."





