Twin Jet assurera la liaison Le Puy-Paris jusqu'en 2023

29 novembre 2018

La compagnie française a été sélectionnée par la délégation du service publique pour assurer cette liaison jusqu'au 13 janvier 2023.

A la suite de l'appel d'offres européen de la Délégation du Service Public (DSP) sur la ligne vers Paris-Orly, Twin Jet a été sélectionnée à l'issue du processus d'étude et de comparaison des offres des différents postulants pour quatre années supplémentaires jusqu'au 13 janvier 2023.

M. Guillaume COLLINOT directeur général de Twin jet a déclaré : "Gagner cet appel d'offres c'est la reconnaissance de notre position de leader européen et la valorisation du travail des équipes : tout le personnel de TWIN JET est fier et honoré de ce choix. C'est également le retour positif de notre décision d'investissement local. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés face aux autres compagnies européennes et les quatre prochaines années seront l'occasion pour le groupe et l'équipe du Puy de garder le cap de la satisfaction de nos passagers".

Twin Jet effectue 2 vols aller-retour quotidiens entre les deux aéroports.

Départ Le Puy-en-Velay à 06h50, arrivée à Paris à 08h00 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Départ Le Puy-en-Velay à 17h00, arrivée à Paris à 18h10 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Départ Paris à 08h20, arrivée à Le Puy-en-Velay à 09h25 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Départ Paris à 18h50, arrivée à Le Puy-en-Velay à 19h55 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

