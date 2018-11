Twin Jet ouvre une 7e base

Article publié le 14 novembre 2018 par David Dagouret

La compagnie régionale française ouvre une base à Lille.

Twin Jet ouvre une base à l'aéroport de Lille Lesquin. Depuis l'annonce de Hop ! d'arrêter la liaison entre Lille et Strasbourg, Twin Jet a décidé de reprendre cette ligne.

Les horaires entre ces deux villes seront les suivants :

Départ de Lille à 07h20, arrivée à Strasbourg à 08h25 le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Lille à 07h10, arrivée à Strasbourg à 18h15 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Départ de Strasbourg à 08h55, arrivée à Lille à 10h00 le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Strasbourg à 18h45, arrivée à Lille à 19h50 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

La liaison sera réalisé en Beech 1900.

Le président, M. Olivier MANAUT a déclaré : "Cette ligne très concurrencée par le train, a tout de même un avenir évident grâce à un tissu industriel que nous connaissons très bien. Des accords sont déjà négociés avec des grands utilisateurs, ce qui nous permet, après un seul mois de commercialisation, d'atteindre de tels chiffres pour les réservations."

Dans le même temps Twin Jet a annoncé le lancement d'une ligne entre Lille et Clermont-Ferrand, les précisions sur les horaires et les jours seront annoncées ultérieurement. Twin Jet prévoit également l'ouverture de 2 autres lignes au départ de Lille vers l'ouest de la France et une autre vers le sud.

Vincent Courtois, le responsable commercial du réseau régulier a déclaré : "Nous avons décidé de créer une nouvelle base sur l'aéroport de Lille car, d'une part, de nombreuses routes ont été identifiées, et d'autre part, nous souhaitions depuis longtemps nous établir sur cette plateforme ou les installations sont parfaites pour nos opérations".

Liens commerciaux

Sur le même sujet