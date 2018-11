Vueling présente un avion avec une livrée de dessins d'enfants

Article publié le 21 novembre 2018 par David Dagouret

Le 17 novembre, la compagnie espagnole a présenté un nouvel Airbus A320neo arborant cette nouvelle livrée.

Vueling, compagnie low-cost du groupe IAG, a présenté le 17 novembre dernier à l'aéroport de Barcelone un nouvel avion décoré des destinations desservies par la compagnie, dessinées à la main par les enfants et les membres les plus jeunes des familles des employés de la compagnie.

L'appareil est un nouvel Airbus A320neo, immatriculé EC-NAJ, msn 8510 l'un des trois appareils récemment intégrés à la flotte de la compagnie espagnole.





Ana Fernández, directrice de la communication et des relations institutionnelles de Vueling, a déclaré : "Nous sommes très heureux de faire des enfants, la future génération, les protagonistes de cette initiative très spéciale. Nous en tirons d’autant plus de fierté et de satisfaction qu’il s’agit des enfants des collaborateurs Vueling. Nous espérons que tous les enfants voyageant avec nous apprécieront l'expérience de vol et la décoration de l’avion."

