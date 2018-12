Aigle Azur et Air Caraïbes partagent leurs codes

Article publié le 4 décembre 2018 par David Dagouret

Les deux compagnies françaises ont signé un accord de partage de codes sur leurs destinations.

Aigle Azur et Air Caraïbes annoncent avoir signé un accord de partage de codes sur de nombreuses destinations de leurs réseaux respectifs.

Air Caraïbes propose des destinations telles que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Haïti, la République dominicaine et Cuba. Sa compagnie sœur French bee propose quant à elle des destinations vers La Réunion, San Francisco et Tahiti.

Ces destinations sont désormais combinables avec 9 grandes villes desservies par Aigle Azur : Porto, Faro et Funchal (Madère) au Portugal, Milan (Italie), Beyrouth (Liban), Berlin (Allemagne) et Bamako (Mali).

Les destinations Moscou (Russie) et Alger (Algérie) sont quant à elles proposées actuellement via un accord interline SPA (Special Prorate Agreement).

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Nos deux compagnies aériennes sont à la fois françaises et leaders, et nous nous réjouissons donc de cet accord avec nos amis d’Air Caraïbes, leader incontesté sur la Guyane et les Caraïbes, mais aussi sur Cuba, Haïti, la République Dominicaine, et même Tahiti via sa compagnie sœur French Bee. Cet accord va donc nous permettre d’offrir un service encore plus large à tous nos clients, celui-ci répondant pleinement à nos exigences de sécurité et de qualité. Nous avons toujours à cœur d’étoffer nos nombreuses prestations pour tous nos passagers et cette collaboration s’inscrit pleinement dans cette logique. Les clients des deux compagnies bénéficieront d’un réseau de destinations encore plus élargi, notamment vers Les Caraïbes et La Guyane. Ces réels intérêts tant pratiques qu’économiques convaincront aussi bien nos passagers d’affaires que loisirs, tout en renforçant la collaboration entre deux compagnies aériennes emblématiques de notre pays. Nous partageons les mêmes valeurs, et sommes donc ravis de nous inscrire durablement dans la complémentarité ensemble, via notre plate-forme commune de Paris-Orly, sur des axes desservis avec succès par Air Caraïbes, ceux-ci s’ajoutant ainsi au propre panel d’offres court, moyen, et long courrier d’Aigle Azur."

Patrick Malval, Président d’Air Caraïbes, a quant à lui déclaré : "Le self-connect se développe à grande vitesse grâce à l’essor des nouvelles technologies numériques. Mais il est source de complexité et de stress pour les voyageurs. La signature de ce partenariat répond à ces nouvelles attentes des consommateurs, et correspond à la volonté d’Air Caraïbes de proposer à ses clients une offre toujours plus complète, personnalisée et simplifiée. Dans cette période clé pour le secteur aérien, nous sommes heureux d’innover et d’avancer aux côtés d’une autre compagnie emblématique du pavillon français".





