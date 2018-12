Air Austral, Kenya Airways et Air Madagascar officialisent leur accord de partenariat privilégié

Article publié le 19 décembre 2018 par David Dagouret

Le 17 décembre, les trois compagnies aériennes ont signé à Nairobi, un accord de collaboration tripartite renforcée.

Après un Mémorandum d’Entente (M.O.U) signé le 18 juillet dernier, Air Austral, Kenya et Air Madagascar ont signé à Nairobi, le 17 décembre dernier, un accord de partenariat privilégiée.

Cet accord prévoit le déploiement de synergies fortes notamment en matière de coordination des programmes des vols pour une meilleure connectivité entre les trois territoires, mais aussi de facilités d’affrètements et de formations des équipes techniques entre les trois compagnies. Il prévoit par ailleurs la mise en place de codeshare.

Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways se sont ainsi respectivement entendues sur des accords de partage de codes visant à renforcer et développer les dessertes du continent Africain de et vers l’océan Indien.

Deux "codes share" fondamentaux ont ainsi été validés. Kenya Airways a signé d’une part un accord de "codeshare" avec Air Madagascar sur la ligne Tananarive-Nairobi effectif dès le 21 janvier 2019 ; et d’autre part avec Air Austral sur la ligne Réunion-Nairobi avec une escale intermédiaire qui reste à être définie. Les équipes sont actuellement à l’étude sur ce point pour une mise en œuvre prévue courant 2019.

Les filiales respectives des trois partenaires, Ewa Air, Tsaradia et Jumbo Jet, font également partie de la convention de partenariat privilégié.

Monsieur Rolland Besoa Razafimaharo, Directeur Général d’Air Madagascar a déclaré : "Une étape importante a été franchie avec la signature de cet accord tripartite. Le partage de codes avec Kenya Airways sur les liaisons Nairobi-Antananarivo et Nairobi-La Réunion est non seulement une concrétisation forte mais également un premier acte prometteur quant aux opportunités qu’ouvre ce partenariat privilégié pour nos trois compagnies. Qu’elles soient d’ordre commercial ou opérationnel, les possibilités de synergies sont nombreuses. Avec Air Austral, notre partenaire stratégique, et maintenant Kenya Airways, notre partenaire privilégié, nous avons fermement l’intention de les déployer pour le développement de nos présences respectives dans la Zone Afrique et Océan Indien et pouvoir ainsi proposer une offre toujours plus large à nos clients."

Monsieur Sebastian Mikosz, Président Directeur Général de Kenya Airways a déclaré : "Le trafic passager entre l'Afrique et les îles de l'océan Indien a augmenté de 10%. Ce partenariat privilégié offre plus de choix aux voyageurs des îles Vanille et d’Afrique. Nous sommes convaincus que notre décision de conclure ce partenariat augmentera notre offre de produits et est conforme à la stratégie de Kenya Airways visant à accroître son chiffre d’affaires et à améliorer l’efficacité du réseau grâce à la croissance via des partenaires, tout en nous concentrant sur les segments haut rendement des entreprises et des loisirs. Nos clients auront désormais un meilleur accès à Madagascar et à la Réunion."

Monsieur Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral a déclaré : "Air Austral est fière de la concrétisation aujourd’hui du partenariat privilégié qui lie désormais nos trois compagnies. Ce partenariat vient offrir à chacune de belles perspectives de développement. En alliant nos forces, nous ouvrirons à nos clientèles respectives l’océan Indien et l’Afrique continentale. En complément des hubs de La Réunion et d’Antananarivo, Nairobi devient ainsi la porte d’entrée du continent africain permettant le renforcement des échanges commerciaux et touristiques entre les trois pays et l’amélioration de la connectivité de nos territoires respectifs. Avec la signature aujourd’hui de ce nouveau partenariat avec Kenya Airways, le partenariat stratégique établi entre Air Austral et Air Madagascar prend une nouvelle ampleur."





Liens commerciaux

Sur le même sujet