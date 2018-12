Air canada inaugure un nouveau salon à Laguardia

Article publié le 10 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie canadienne a inauguré un nouveau salon "Feuille d'Erable" à l'aéroport de New-York Laguardia.

Air Canada a inauguré le 4 décembre son tout nouveau lounge Feuille d'érable à l'aéroport LaGuardia de New York. Ce nouveau lounge est le premier salon d'un transporteur aérien à ouvrir ses portes dans le nouveau Terminal B.

Le nouveau lounge Feuille d’Érable de LaGuardia, peut accueillir jusqu'à 126 personnes dans un cadre mariant le design et l'art canadiens. D'une superficie de 137 m2, l’espace propose notamment un bar libre-service offrant un vaste choix de boissons, dont des vins canadiens et des cafés de spécialité Lavazza, un centre d'affaires et des sièges confortables avec vue sur la piste.

Andrew Yiu, Vice-Président - Produits d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir les clients admissibles d'Air Canada et du réseau Star Alliance dans notre nouveau lounge Feuille d'érable à l'aéroport LaGuardia, créé pour améliorer l'expérience de voyage globale de nos clients de marque. Mettant en valeur le design moderne et l'art contemporain, le salon a été meublé pour mettre en valeur le bois d’érable et les meubles canadiens, tout en reflétant le caractère unique de la ville de New York. Les clients y seront accueillis chaleureusement et profiteront d'un espace calme pour travailler ou se détendre avant leur vol avec Air Canada."

Stewart Steeves, chef de la direction de LaGuardia Gateway Partners a déclaré : "L'ouverture, aujourd'hui, du lounge Feuille d'érable d'Air Canada dans le hall du nouveau Terminal B témoigne de notre intention de faire vivre aux voyageurs qui passent par ce Terminal une expérience de classe mondiale. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Air Canada pour réaliser nos objectifs et très heureux qu'elle soit l'un de nos premiers locataires dans le nouveau hall."





Liens commerciaux

Sur le même sujet