Air Tanzania reçoit son premier Airbus A220

La compagnie, Air Tanzania, devient le premier opérateur d'A220 d'Afrique.

Air Tanzania a pris livraison de son premier Airbus A220 lors d'une cérémonie dans l'usine de Mirabel près de Montréal au Québec. Cet appareil est un Airbus A220-300 immatriculé 5H-TCH, msn 55047 ayant pour nom "Dodoma-Hapa kazi tu".

Air Tanzania devient la première compagnie à exploiter un Airbus A220 sur le continent africain. La compagnie devient également la cinquième compagnie dans le monde à exploiter des appareils de la famille A220 après Swiss, Air Baltic, Korean Air et Delta.

Philippe Balducchi, CEO du partenariat A220 a déclaré : "Après l'Europe, l'Asie et l'Amérique, nous sommes fiers de voir l'A220 voler aussi sur le continent africain, portant les couleurs d'Air Tanzania. Avec plus de 240 avions Airbus opérant en Afrique et un vaste réseau de bureaux de services aériens dans la région, nous sommes prêts à contribuer au succès de la compagnie."

Ladislaus Matindi, Managing Director & CEO d'Air Tanzania Company Limited a quant à lui déclaré : "Avec l'arrivée de l'A220 dans notre flotte, nous sommes convaincus de pouvoir accroître notre présence sur les marchés africains qui sont en plein essor et au-delà, Car nous ouvrons de nouvelles lignes et reprenons notre place d'acteur clé du marché africain du transport aérien".





