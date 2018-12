Air Transat lance un vol Montréal-Lyon

Article publié le 20 décembre 2018 par David Dagouret

La compagnie canadienne lancera ce vol pour l'été 2019.

Air Transat, compagnie canadienne a annoncé le lancement d'un vol hebdomadaire entre Lyon et Montréal pour l'été 2019. Cette liaison sera opérée en Airbus A330 à raison de 5 vols par semaine.

Cédric Fechter, Directeur Général d’Aéroports de Lyon a déclaré : "La nouvelle fréquence hebdomadaire d’Air Transat sur Montréal, alliée à la qualité de l’offre, permet une meilleure flexibilité pour les voyageurs de plus en plus nombreux vers le Canada au départ de Lyon-Saint Exupéry. Ce développement contribue également à l’attractivité de notre territoire comme destination Loisir et Affaires. Il démontre le potentiel de développement des lignes long-courriers opérées à Lyon-Saint Exupéry en import comme en export. Air Transat est un partenaire clé de ce segment avec un excellent rapport qualité prix."

Lydia Morinaux, Directrice Générale France, Benelux, Suisse et Allemagne d’Air Transat a quant à elle déclaré : "Nous nous efforçons de proposer aux voyageurs français un programme de vols complet au départ de Paris, mais aussi de 7 autres villes françaises (Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Lyon), à destination de l’est et de l’ouest canadien. Soucieux d’améliorer constamment notre offre et notre niveau de service, ce vol supplémentaire à Lyon permet de mieux répondre aux attentes croissantes des passagers de la région."

Rappelons que nous avions pu tester, en mars 2017, les prestations de la compagnie Air Transat lors d'un vol vers Montréal (revoir le reportage).

Liens commerciaux

Sur le même sujet